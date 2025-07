PMDF pede remoção de deputado da frente do STF

A Polícia Militar do Distrito Federal acionou o DF Legal para remover a barraca do deputado Hélio Negão da frente do STF.

O deputado está com um esparadrapo na boca e não está falando com ninguém. Ele se recusou a deixar o local quando a PM pediu.

Cerca de seis policiais cercam a barraca do deputado do PL do Rio de Janeiro enquanto apoiadores chegam para parabenizar, orar e dar alimentos para Hélio Negão.

A coluna perguntou se apenas ele de deputado iria acampar na frente da Corte e o parlamentar acenou que sim.

À coluna, uma oficial da PMDF disse que a barraca terá que ser removida porque é proibida qualquer estrutura metálica na Esplanada dos Ministérios.