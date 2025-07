Apesar de bloqueio de Moraes, Bolsonaro cresce nas redes

Mesmo com as redes sociais bloqueadas por decisão de Alexandre de Moraes, Jair Bolsonaro segue em ascensão no ambiente digital, mostra um levantamento da Ativaweb, agência especializada em análise de dados.

A pesquisa identificou um crescimento de seguidores e de engajamento nas redes sociais do ex-presidente, mesmo sem qualquer publicação feita nos últimos sete dias.

Na última semana, Bolsonaro ganhou 122.876 novos seguidores e registrou uma taxa de engajamento de 1,34%.

A proibição do uso de redes sociais foi uma das medidas cautelares impostas por Alexandre de Moraes a Bolsonaro na última sexta-feira, 18. A Primeira Turma do STF manteve a decisão de Moraes.

A análise da Ativaweb mostra que o bolsonarismo digital continua mobilizado por meio de páginas de apoio, influenciadores aliados, vídeos antigos republicados com novos contextos e que a narrativa de “censura” e “perseguição política” ainda serve como combustível para a base.

O conteúdo, mostra o levantamento, circula intensamente em grupos fechados e redes paralelas, criando um efeito de continuidade simbólica mesmo com o afastamento de Bolsonaro.

As postagens originadas por aliados, segundo a AtivaWeb, têm 69,5% de sentimento positivo, 24,7% negativo e apenas 5,8% neutro.