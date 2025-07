Falso Nikolas defende ‘taxinha’ para reaver créditos bancários

Tem mais de 60 mil visualizações e quatro mil curtidas um vídeo falso em que Nikolas Ferreira aparece fazendo propaganda para que as pessoas paguem uma “taxinha” para reaver créditos perdidos no sistema bancário.

A imagem de Nikolas é usada em outros dois vídeos manipulados por Inteligência Artificial pelo mesmo canal no YouTube, chamado Portalbeneficios. O canal que induz os espectadores ao erro usa ainda a logomarca do governo brasileiro.

A assessoria do deputado não respondeu se tomou alguma medida para derrubar as postagens com desinformação. A coluna procurou o YouTube, que informou que analisaria o caso. Até a publicação desta nota, os vídeos permaneciam na plataforma.