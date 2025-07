Aliados veem Tarcísio fora das cordas pós-tarifaço, mas adotam cautela

Aliados de Tarcísio de Freitas avaliam que o governador de São Paulo teve sucesso no primeiro ato de seu reposicionamento sobre o tarifaço de Donald Trump, depois de um comportamento errático logo após o anúncio da sanção do presidente americano.

Nas palavras de um interlocutor de Tarcísio, ele “saiu das cordas” depois de “apanhar de todos os lados” e conseguiu se antecipar ao governo Lula ao anunciar, nessa quinta-feira, 24, medidas de apoio a exportadores paulistas.

A uma semana do início das tarifas, no entanto, o momento ainda é tratado com extrema cautela no entorno de Tarcísio. Espera-se que os efeitos práticos da sanção de Donald Trump, a partir de 1º de agosto, levem a outro patamar pressões econômicas e políticas sobre o governador de São Paulo.