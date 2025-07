Em modo eleitoral, Lula provoca Bolsonaro: ‘Fugiu como rato’

Em um discurso com tom eleitoral nesta quarta-feira, 24, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou que sua estratégia para 2026 é seguir apostando na polarização com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula provocou Bolsonaro ao falar da diferença de comportamento entre ele o seu antecessor diante da prisão.

O presidente se referiu a Jair Bolsonaro como “o cara que tentou dar o golpe” e que fugiu para os Estados Unidos para não dar a posse a ele. “Só há uma razão para uma pessoa como eu ser candidato a presidente da República. Primeiro porque eu sei que eu tenho lado. Eu sei de onde eu vim. Eu sei da minha origem e sei para onde eu vou. Diferentemente dos nossos adversários, não sei se vocês estão acompanhando a imprensa agora, o noticiário. O cara que tentou dar o golpe para não dar posse para mim, não teve coragem de me esperar (para a posse). Fugiu como rato foge. Fugiu”, provocou Lula.

O presidente ainda criticou a ida do deputado Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos. Segundo ele, o filho de Jair Bolsonaro trabalha para estimular as “intervenções de Trump no Brasil”. “Isso é uma falta de caráter. É falta de coragem”, disse. “(Bolsonaro) fez a merda que fez. Pague agora pela merda que fez”, emendou.

Mais uma vez, o presidente se declarou injustiçado quando foi preso pela Operação Lava Jato.

“Aqui tem justiça. Quando inventaram as mentiras contra mim, quando massacraram, não a mim, e muita gente desse país, nós perdemos mais de 4 milhões de empregos, se acabou com todas as empresas de engenharia civil nesse país”, disse Lula referindo-se à operação que o levou à cadeia.

Ele também falou sobre a tornozeleira eletrônica que recusou por não fazer acordo de prisão domiciliar com a Justiça, na época.

Na semana passada, Bolsonaro foi submetido a medidas cautelares determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) que o levaram a usar o equipamento e se recolher em casa durante a noite e nos fins de semana. Bolsonaro também é stá proibido de usar redes sociais suas e de terceiros.

“Vocês sabem, fiquei 580 dias preso. Vieram me oferecer um acordo para eu ir para minha casa com tornozeleira de aço. Eu disse: ‘Primeiro não tem acordo, porque eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Segundo, eu não vou colocar tornozeleira porque eu não sou pombo correio. Terceiro, eu não vou ficar preso na minha casa porque a minha casa não é cadeia. Quem inventou a mentira contra mim, que me solte”, disse Lula, comparando o episódio que viveu com a atual situação de Bolsonaro.

No discurso, o presidente repetiu que teve a oportunidade de fugir do Brasil na época para escapar da prisão, mas preferiu ficar e enfrentar o processo. “Foram na minha casa, na casa dos meus cinco filhos, quebraram televisão, tiraram o fogão, procuraram dinheiro, não encontraram nada. Mesmo assim, mandaram me prender. Tinha gente que falava assim: ‘O Lula vai para o exterior, o Lula vai para a embaixada’. Eu dizia: ‘Um cara que teve fome até os cinco anos de idade e sobreviveu não vai correr não. Eu vou provar a minha inocência’”, afirmou.