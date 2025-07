Congresso é o pior dos três poderes para população brasileira, mostra pesquisa

O Congresso Nacional é o pior avaliado na população brasileira, segundo a pesquisa da Nexus, divulgada nesta quinta-feira, 24. O levantamento mostra que 55% dos brasileiros desaprovam como deputados e senadores conduzem seus mandatos no Congresso. Sobre os outros dois outros poderes, STF e governo Lula, 47% e 44% desaprovam, respectivamente.

O Congresso tem seu trabalho avaliado como ótimo/bom por apenas 16% da população, enquanto 37% classificam como regular e 41%, como ruim/péssimo; 6% não souberam ou quiseram avaliar.

O governo Lula é avaliado com 29% de ótimo/bom, 29% de regular; 39% de ruim/péssimo; 3% não souberam responder. No caso do STF, os percentuais são de 25%, 32% e 35%, respectivamente; 7% não souberam ou quiseram avaliar.

A pesquisa mostra também que a maior parte da população, cerca de 62%, acredita que quem tem uma renda maior deveria pagar mais impostos e 71% defende a isenção da declaração do imposto de renda para quem ganha até cinco salários mínimos.

A Nexus entrevistou 2.021 brasileiros com 16 anos ou mais, presencialmente, nos 27 estados do Brasil, entre 14 e 20 de julho de 2025. A margem de erro total da amostra é de 2 pontos percentuais, com um intervalo de confiança de 95%.