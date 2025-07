Como um evento com Moro abriu crise entre petistas no Paraná

Uma singela visita de Sergio Moro à pequena cidade de Capanema (PR), de pouco mais de 20 mil habitantes, está causando o maior furor entre os petistas no Paraná. O senador é cotado para o governo estadual em 2026 e foi até o município nessa quarta-feira, 23, para, entre outras coisas, falar sobre segurança pública. Chegou acompanhado da esposa, a deputada Rosângela Moro. No pequeno auditório da Câmara, cerca de 30 ouvintes.

Seria uma visita como outras que o pré-candidato a governador tem feito pelo estado, mas petistas paranaenses têm atribuído a organização do encontro ao vereador André Debres, do… PT. Um dirigente do partido no estado disse à coluna ter ficado “em choque” com a situação.

Em reuninao no sindicato dos trabalhadores rurais da cidade, Debres foi chamado a se explicar. Dirigentes e militantes participaram da reunião, divulgada nos grupos de WhatsApp dos petistas da região.

Em vídeo divulgado ainda nessa quarta, o vereador jurou de pés juntos que não convidou Sergio Moro, algoz de Lula na Lava Jato e inimigo declarado do PT:

“É uma inverdade isso que estão dizendo. Sou contra ele [Moro], inclusive pelo que ele fez contra o presidente Lula”, disse o vereador.

Debres é integrante da chapa do presidente estadual do PT, Arilson Chiorato, que disputa com Zeca Dirceu a presidência da legenda no estado. Questionado sobre o episódio, Arilson disse confiar no vereador.