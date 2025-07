As entidades que preparam carta por soberania nacional em ato no Largo São Francisco

Juristas, entidades em defesa da justiça e dos direitos humanos e centrais sindicais preparam um ato pela soberania nacional para a sexta-feira, 25, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da USP, em São Paulo.

No evento, uma crítica aos recentes atos de Donald Trump contra o Brasil em defesa de Jair Bolsonaro, será lida uma carta que está sendo redigida por várias mãos.

Entre os idealizadores do texto está a Comissão Arns. A primeira minuta já circula entre as cerca de dez entidades que devem assiná-la, como a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). O grupo Prerrogativas, de juristas ligados à esquerda e ao governo Lula, também participa.

A elaboração de uma carta e sua leitura no ato público, no Salão Nobre da São Francisco, remonta ao ato pela democracia, realizado em agosto de 2022, quando o então candidato Bolsonaro passou a atacar as urnas eletrônicas e a lisura do processo eleitoral brasileiro.

Na ocasião, 107 entidades assinaram o documento. Desta vez, a ideia é uma carta com menos entidades.