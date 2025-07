Comissão bolsonarista quer mobilizar o agro e caminhoneiros por Bolsonaro

A bancada do PL anunciou, nesta segunda-feira, 21, a criação de uma comissão temporária de mobilização externa. Um dos objetivos é conseguir mobilizar setores, como o agro e caminhoneiros, contra o STF e a favor de Jair Bolsonaro.

A Comissão Temporária de Mobilização Externa é uma das três criadas pela oposição após as determinações de Alexandre de Moraes contra Bolsonaro na última sexta-feira, 18.

Foram criadas mais duas comissões: de Comunicação e de Mobilização Interna. A primeira terá o objetivo de mobilizar redes sociais e ter o contato com a imprensa sobre a ação contra Bolsonaro. A segunda tem como prioridade conseguir pautar, principalmente, a anistia na Câmara.

A Comissão de Mobilização Externa será presidida pelos deputados Zé Trovão e Rodolfo Nogueira. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, disse que a escolha foi devido à interlocução dos dois parlamentares com o agro e com caminhoneiros. Sóstenes não descartou que a mobilização pode ser, sim, uma paralisação pelo ex-presidente.

Como a coluna informou, caminhoneiros já vem discutindo uma greve desde que Donald Trump anunciou sanções tarifárias contra o Brasil. A classe, no entanto, vem evitando politizar o movimento. Até agora.