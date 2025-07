Julgamento de Bolsonaro é mais grave que o de Cristo, diz ex-ministro Queiroga

Ministro da Saúde no governo Jair Bolsonaro, Marcelo Queiroga divulgou um vídeo para defender o ex-chefe em meio aos muitos problemas dele na Justiça.

Presidente do PL na Paraíba, onde é pré-candidato ao governo, Queiroga achou por bem dizer que o julgamento do ex-presidente é “mais grave” que o de Jesus Cristo.

Citando a Bíblia em tom solene, ele disse que “no passado, um homem foi arrastado diante de autoridades que já haviam decidido sua culpa” e continuou: “hoje, no Brasil, a distorção é ainda mais grave”.

O tom messiânico seguiu na fala do ex-ministro, que criticou os ministros do STF e levantou suspeita sobre a condução do caso contra Bolsonaro pelo Supremo.

O vídeo foi revelado pelo jornalista Maurílio Júnior, em seu blog.

No perfil de Queiroga no Instagram, um outro vídeo remete a passagens bíblicas. Para criticar Lula, o ex-ministro disse que as pragas do presidente sobre o Brasil são piores do que as do Egito.