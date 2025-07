Petistas preocupados com… a prisão de Jair Bolsonaro

Um pensamento intrusivo vem afligindo a cabeça de alguns petistas nesta semana… a prisão de Jair Bolsonaro.

A análise é que, se o ex-presidente for preso, a narrativa da perseguição tomará conta do cenário nacional. Além disso, esses petistas consideram que haverá grande mobilização da sociedade contra a prisão de Bolsonaro.

No início da semana, a PGR pediu a condenação do ex-presidente por cinco crimes, entre eles golpe de Estado, no processo em tramitação no Supremo.

Nesta sexta-feira, 18, a Polícia Federal fez uma operação contra Bolsonaro por coação, obstrução de Justiça e atentado à soberania nacional. Alexandre de Moraes determinou o uso de tornozeleira eletrônica pelo ex-presidente, ato mais rígido contra Bolsonaro até o momento.