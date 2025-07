O recado do ex-bolsonarista Weintraub para Bolsonaro

Ex-ministro de Educação do governo Bolsonaro e hoje seu desafeto, Abraham Weintraub usou um meme do influenciador Luva de Pedreiro para falar da tornozeleira eletrônica do ex-chefe. “Receba”, ironizou em conversa com a coluna nessa sexta-feira, 18.

“A gente está vendo o desfecho das movimentações que lá atrás ele [Jair Bolsonaro] plantou, insistiu, entregou e rifou todo mundo que estava com ele e se aliou a todo mundo que não era bom”, disse o ex-bolsonarista.

Na sexta, mesmo dia da operação, Weintraub anunciou que seria um dia de “comemoração total” em seu programa nas redes sociais. “Todo sacrifício, dor, pra quê? Pra ele andar de jet ski, pra todos os filhos dele terem mansões, pra relógio de ouro, colar de diamante?”, espetou.

Além de Bolsonaro, um ex-colega de Weintraub no governo tem sido um de seus alvos preferenciais: Tarcísio de Freitas, a quem ele chama jocosamente de “Tatá”.

Em publicação no X na quinta-feira, 17, Abraham Weintraub ironizou Tarcísio por ter participado de um evento ao lado do ex-prefeito de Embu das Artes (SP), Ney Santos, suspeito de envolvimento com o PCC. Santos defendeu a candidatura presidencial de Tarcísio na ocasião. “Tatá sempre acompanhado de gente boa e honesta! É a cara dele”, escreveu Weintraub.

Questionado pela coluna sobre a crítica, o ex-ministro afirmou:

“Ele esteve sempre cercado de pessoas muito erradas, suspeitas de corrupção. Me mostre um único caso que ele tenha denunciado ao Ministério Público de corrupção. Seja de quando ele estava no DNIT, com Dilma e Lula, ou depois que assumiu um governo de 40 anos do PSDB, em que ele não apresentou um único contrato suspeito das gestões passadas.”