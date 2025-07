A coincidência de um endereço em Pernambuco

Uma denúncia anônima apresentada no dia 10 de julho ao Tribunal de Contas de Pernambuco aponta uma ligação do empresário Waldemiro Ferreira Teixeira, primo da governadora Raquel Lyra, com a E3 Comunicação, uma das agências selecionadas em uma licitação de publicidade do governo estadual.

Dodi, como é conhecido Waldemiro, é dono das salas comerciais em que a E3 Comunicação está em Recife.

A licitação em que a E3 Comunicação foi uma das quatro vencedoras tem o valor de R$ 120 milhões, com possibilidade de prorrogação por até 10 anos.

O certame está parado desde junho pelo Tribunal de Contas de Pernambuco devido a outro caso. O conselheiro Eduardo Lyra Porto apontou possíveis irregularidades no julgamento técnico das propostas enviadas pelas empresas vencedoras das licitação. A denúncia sobre as salas serem de propriedade de Waldemiro Teixeira ainda não teve andamento no TCE.

A assessoria da governadora Raquel Lyra disse enviou a seguinte nota à coluna:

“A Secretaria reafirma que todo o processo licitatório foi conduzido com base na legislação vigente, observando os princípios da legalidade, impessoalidade e transparência, além de seguir jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União e práticas adotadas no âmbito do Governo Federal. O Governo de Pernambuco reitera seu compromisso com a lisura dos processos públicos e com a plena transparência na condução dos recursos destinados à comunicação institucional”.

Procurada pela coluna, a E3 Comunicação não respondeu aos contatos até a publicação desta reportagem. A coluna não conseguiu contato com Waldemiro Teixeira. O espaço segue aberto para manifestações.