‘Recolhimento domiciliar noturno, das 19h às 7h’: veja as restrições ao ex-presidente

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou uma série de medidas cautelares contra Jair Bolsonaro nesta sexta-feira, 18, no âmbito da ação penal sobre tentativa de golpe de Estado. A decisão foi tomada após a Polícia Federal apontar riscos de fuga e descumprimento de ordens judiciais por parte do ex-presidente.

Veja as restrições impostas:

– Uso obrigatório de tornozeleira eletrônica, com monitoramento contínuo via geolocalização;

– Recolhimento domiciliar noturno, das 19h às 7h, inclusive aos finais de semana;

– Proibição de uso de redes sociais, diretamente ou por interpostas pessoas;

– Proibição de contato com outros investigados, incluindo seu filho Eduardo;

– Proibição de contato com testemunhas do processo;

– Proibição de contato com diplomatas, embaixadores e representantes estrangeiros;

– Proibição de ingresso em sedes diplomáticas ou residências oficiais de representantes internacionais;

– Retenção do passaporte renovada;

– Proibição de deixar o país sem autorização do STF;

– Proibição de frequentar eventos públicos com potencial de mobilização política.