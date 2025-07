Grupo de Lula no PT vence eleição interna em 15 estados

A tendência do presidente Lula no PT, CNB (Construindo um Novo Brasil), mostrou mais uma vez ser majoritária no partido. Nas eleições internas da legenda, Lula emplacou seu candidato, Edinho Silva, na presidência nacional, com 73% dos votos. Com a vitória da deputada estadual Leninha em Minas, no último domingo, 13, a CNB conquistou o comando em 15 estados no primeiro turno. A corrente teve, ao todo, 51% do eleitorado no partido.

Outros cinco estados terão segundo turno no final do mês: Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins.

É no Paraná que se concentra agora o maior embate, com Zeca Dirceu, filho do ex-ministro José Dirceu, tentando anular a votação em 17 municípios, o que lhe daria a vitória no primeiro turno. Zeca disputa com o atual presidente estadual, Arilson Chiorato, candidato de Gleisi Hoffmann. Seja qual for o eleito no Paraná, no entanto, a vencedora será a CNB. Os dois adversários integram a ala.

No Rio, o vice-presidente nacional do PT e prefeito de Maricá, Washington Quaquá, emplacou seu filho, Diego Zeidan, na presidência estadual. Diego obteve 62% dos 39 mil votos. Em Sergipe, o senador Rogério Carvalho foi eleito com 73% do eleitorado. Em Pernambuco, Humberto Costa, presidente interino do PT, garantiu a vitória do deputado Carlos Veras, com 93% dos votos.

A eleição interna do PT bateu recorde de presença neste ano, com cerca de 550 eleitores. O maior índice até então era o de 2009, com 524 mil votantes.