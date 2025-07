Tarifaço de Trump é rejeitado por 72%, mostra Genial/Quaest

Para 72% dos brasileiros, Donald Trump está errado em impor tarifas ao Brasil por causa de Jair Bolsonaro. A maioria, 57%, também avalia que o americano sequer tem direito de criticar o processo no qual Bolsonaro é réu no STF. Os números são da pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 16.

Entre os 2004 entrevistados pelo instituto de pesquisas entre 10 e 14 de julho, 66% tinham conhecimento da carta de Trump a Lula tratando do tarifaço. A percepção de 79% dos brasileiros é que a tarifa de 50% sobre as importações de produtos do país nos Estados Unidos vai prejudicar suas vidas.

A opinião sobre o que motivou Donald Trump a aplicar a sanção é dividida: para 26%, foi a crítica de Lula ao presidente americano durante a reunião dos Brics; 22% acreditam que foram as ações no STF contra Bolsonaro; para 17%, foi a influência de Eduardo Bolsonaro nos EUA; e, para 10%, foi o julgamento do STF contra as big techs.

O levantamento mostra que 55% dos entrevistados entendem que Lula provocou Trump durante a cúpula dos Brics, no Rio de Janeiro, na semana passada. Nessa ocasião, o petista afirmou que o dólar poderia deixar de ser a moeda usada nas negociações do bloco e disse que os países não aceitariam ser tutelados.

Já 53% dos pesquisados avaliam que o petista está certo em usar de reciprocidade na disputa tarifária, enquanto 39% consideram esse um movimento errado. Há descrença de que o americano volte atrás: 59% acham que Trump manterá o tarifaço, previsto para o início de agosto.

A pesquisa avaliou ainda a opinião dos brasileiros sobre as ações do governo e da oposição. Para 44%, Lula e o PT estão fazendo o que é mais certo, contra 29% que apostam em Bolsonaro e seus aliados. Entre os entrevistados, 53% disseram que o tarifaço não os influencia a votar em Lula nem em Bolsonaro. Os que se sentem estimulados com a medida estão empatados entre Lula e Bolsonaro (19% para cada lado).

Para 84% dos eleitores, as duas alas deveriam se unir para tentar uma solução. A margem de erro é de dois pontos percentuais para cima ou para baixo.