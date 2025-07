Ex-ministro de Bolsonaro impedido de resolver impasse no PL de Pernambuco

O ex-ministro do Turismo Gilson Machado está, por enquanto, impedido de resolver o impasse no PL de Pernambuco sobre a sua candidatura ao Senado. Na segunda-feira, 14, o presidente do partido no estado, Anderson Ferreira, chamou Machado de “egocêntrico”. Os dois disputam quem será o candidato do PL pernambucano a senador.

Machado não pode resolver a situação diretamente com Bolsonaro devido a medidas cautelares determinadas pelo STF. O ex-ministro do Turismo chegou a ser preso no último mês por supostamente ter tentado um passaporte para o ex-ajudante de ordens Mauro Cid deixar o país.

Apesar de Pernambuco ter duas vagas no Senado em disputa no ano que vem, o PL não quer lançar dois candidatos para não dividir os votos. Em 2022, o próprio Gilson Machado concorreu a senador e foi derrotado pela petista Teresa Leitão.

Para 2026, Machado quer repetir a candidatura ao Senado, mas afirma que seu destino político está nas mãos de Bolsonaro. O ex-ministro não descarta deixar o partido se o ex-chefe escolher Ferreira como candidato e pedir que ele dispute o cargo por outra sigla.

Em fevereiro deste ano, Bolsonaro deu uma entrevista para a CBN do Recife em que afirmou que queria que Machado fosse candidato ao Senado.