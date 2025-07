Ofensas a Nikolas Ferreira tiram três meses do mandato de André Janones

O deputado André Janones (Avante-MG) foi suspenso do mandato por três meses pelo Conselho de Ética da Câmara. A decisão foi tomada nesta terça-feira, 15, com 15 votos favoráveis e três contrários, após o colegiado concluir que o parlamentar quebrou o decoro ao ofender Nikolas Ferreira (PL-MG) durante uma sessão no plenário.

O relator do caso, deputado Fausto Santos Jr. (União-AM), defendeu a suspensão com base nas falas de Janones, que chamou Nikolas de “cadelinha”, “capacho” e “vira-lata”, além de utilizar termos considerados com conotação homofóbica. O parlamentar terá o mandato suspenso sem direito a salário, verba de gabinete e acesso aos assessores parlamentares.

Durante a tramitação do processo, Janones se defendeu afirmando que foi alvo de agressões físicas por parte de parlamentares aliados de Nikolas e alegou ter registrado boletim de ocorrência e feito exame de corpo de delito. O deputado classificou o episódio como uma “encenação” para as redes sociais e prometeu recorrer da decisão.

Como a suspensão é inferior a 120 dias, o suplente de Janones não será convocado para assumir a cadeira na Câmara. A decisão do Conselho de Ética ainda pode ser questionada na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) e no plenário da Casa.