Alexandre de Moraes na briga por um Jabuti Acadêmico

Entre uma e outra audiência da ação penal do STF sobre a tentativa de golpe, Alexandre de Moraes virou semifinalista do prêmio Jabuti Acadêmico. O ministro concorre com uma obra que tem tudo a ver com sua atuação recente no Supremo. É o livro “Democracia e redes sociais: o desafio de combater o populismo digital extremista”, da editora Atlas, lançado este ano.

Moraes concorre com outros nove autores de obras do direito, entre eles André Ramos Tavares, com seu livro “A nova matrix: direito (re)programado na civilização plataformizada”.

Este é o segundo ano de premiação do Jabuti Acadêmico, uma vertente do prêmio Jabuti, organizado desde 1958. O foco são livros técnicos, científicos e acadêmicos. A realização é da Câmara Brasileira do Livro (CBL), com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e a Academia Brasileira de Ciências.

Direito é uma das 25 categorias do Jabuti Acadêmico. Ao todo, participaram 2004 inscritos. A indicação dos cinco finalistas será feita no dia 22 de julho e a premiação ocorre no dia 5 de agosto, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo.