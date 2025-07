Drops da semana: comitê para o tarifaço, alegações da PGR sobre golpe, IOF no Supremo

O governo deve instalar esta semana um comitê consultivo interministerial para atuar junto com setores empresariais afetados pela tarifa de 50% estabelecida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para os produtos importados do Brasil. Estão certas as participações dos ministros Fernando Haddad (Fazenda), Mauro Vieira (Relações Exteriores) e o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é também ministro da Indústria e Comércio. Titulares de outras pastas, como Carlos Fávaro (Agricultura) e Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação), também vão contribuir com os trabalhos do grupo.

Com a criação do comitê, o presidente Lula vai investir em três frentes: economia, política e diplomacia. Na economia, o petista espera construir soluções para os exportadores brasileiros que vendem para os Estados Unidos. Na política, ele procura estabelecer pontes com segmentos do setor produtivo mais identificados com a oposição para parcerias com o governo. Na diplomacia, o comitê fará esforços tanto para negociar com o governo Trump quanto para abrir novos mercados, principalmente na Ásia.

As três frentes terão desafios inéditos e complexos pela frente, sem qualquer garantia de que obterão resultados positivos. Até agora, Lula conseguiu explorar a taxação imposta por Trump para conquistar apoio no centro político e isolar a oposição bolsonarista. Mas esse quadro pode mudar se o problema dos exportadores não for resolvido. O futuro do terceiro mandato vai depender, em grande parte, do sucesso do trabalho do comitê.

PGR apresenta nesta segunda-feira, 14, as alegações finais sobre núcleo principal da trama golpista

No Judiciário, a ação penal que investiga o núcleo central da trama golpista segue o curso normal, sem mudanças em função das pressões de Donald Trump. Está prevista para esta segunda-feira, 14, a entrega pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, ao STF (Supremo Tribunal Federal) das alegações finais no processo que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus na tentativa de golpe de Estado na última transição no Planalto.

Encerrada esta etapa, os réus terão prazo para apresentar seus entendimentos. Essa é a última etapa antes do julgamento, que está previsto para iniciar em setembro.

Moraes realiza audiência de conciliação com o governo e o Congresso sobre IOF

Está marcada para esta terça-feira, 15, a audiência de conciliação chamada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, com o Congresso e o governo para tentar um entendimento sobre o aumento do IOF. Moraes suspendeu os efeitos do decreto presidencial e do decreto legislativo que tratam da elevação do imposto e convocou a reunião com o objetivo de buscar um acordo.

Para resolver o caso, o STF terá de decidir se o decreto de Lula é constitucional, ou se extrapolou as prerrogativas do Poder Executivo. Esse assunto dominou a política nas últimas semanas e está na origem da campanha governista que explora as diferenças entre ricos e pobres.

Comissão vota isenção de imposto de renda para até R$ 5 mil

A comissão especial que analisa o projeto de lei que regulamenta o imposto de renda deve votar nesta quarta-feira, 16, o relatório do deputado Arthur Lira (PP-AL). O texto do relator mantém a isenção para quem ganha até R$ 5 mil e ampliou de R$ 7 mil para R$ 7.350,00 mensais a faixa da redução parcial.

Este é o projeto mais importante para o governo em tramitação no Congresso. Com a proposta, que faz parte da plataforma de campanha de 2022, Lula pretende atender a uma ampla faixa do eleitorado nas próximas eleições.