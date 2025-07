Ex-Flamengo é carta na manga da direita no Rio de Janeiro

Rodolfo Landim, ex-presidente do Flamengo, ainda é um nome no páreo da direita do Rio de Janeiro.

Com a confusão política causada pelo presidente da Assembleia Legislativa do estado e candidato à sucessão, Rodrigo Bacellar, o nome de Landim voltou a circular como opção da direita no Rio de Janeiro.

O nome de Landim já havia sido testado em pesquisas para o governo fluminense no início do ano.

O nome volta a ser considerado em um cenário hipotético — e remoto — de desistência de Bacellar de concorrer ao governo do Rio de Janeiro.

Bacellar, enquanto governador interino na última semana, exonerou o secretário de Transportes, Washington Reis, sem o aval do governador de fato, Cláudio Castro.

A ação, considerada “autoritária” e “antipolítica” gerou uma crise na aliança que o conduzia a ser o candidato da direita.