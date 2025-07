Líder do PT pede moção de repúdio a Donald Trump

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, apresentou, na noite desta quinta-feira, 10, uma moção de repúdio a Donald Trump pelo tarifaço imposto sobre os produtos brasileiros.

O requerimento é também uma resposta à moção de louvor ao presidente americano, aprovada por bolsonaristas na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, no mesmo dia em que ele decidiu impor sanções ao Brasil.

Na justificativa, o líder do PT aponta que a determinação de uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros não segue qualquer critério técnico e que é apenas uma medida para defender Jair Bolsonaro.

O deputado do PT do Rio de Janeiro também pediu a transformação de uma sessão plenária da Câmara em comissão geral para debater as medidas tomadas por Trump.