Bolsonarismo ainda não tem estratégia para se descolar do tarifaço de Trump

O bolsonarismo está às voltas com tentar mudar a narrativa sobre o tarifaço de Donald Trump sobre os produtos brasileiros. O PL não ainda não tem uma estratégia de comunicação para descolar a decisão da responsabilidade de Jair e Eduardo Bolsonaro.

Líderes do PL vêm, inclusive, nos bastidores, afirmando que a medida pode ter sido um tiro da direita no pé. A menção ao ex-presidente na carta de Trump e as articulações de Eduardo com o governo americano nos últimos meses tornam quase impossível, na visão deles, descolar o tarifaço da família bolsonaro.

Licenciado da Câmara há quatro meses, Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo em seu Instagram, na noite de quarta-feira, 9, em que afirma que vem mantendo “intenso diálogo com o governo de Donald Trump” e que a carta do presidente americano “confirma o sucesso” do que ele vinha apresentando a autoridades americanas. Ou seja, para os bolsonaristas, Eduardo praticamente assumiu a responsabilidade pelo tarifaço.

Desde a noite de quarta-feira, o governo Lula e seus aliados estão tendo sucesso em colar o aumento de impostos em Jair e Eduardo. Como mostrou a coluna, um levantamento feito pela agência de marketing digital Ativaweb apontou que o agronegócio, setor historicamente alinhado com a direita, teve uma reação negativa nas redes sociais.