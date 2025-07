Zeca Dirceu contesta eleição interna do PT no Paraná

O deputado Zeca Dirceu que anular a eleição interna do PT em pelo menos 17 cidades do Paraná. Ele saiu vitorioso do primeiro turno, no domingo, contra o atual presidente, Arlison Chioratto, apoiado por Gleisi Hoffmann. Mas denunciou que, nessas cidades, houve irregularidades como votação dentro da casa de filiados e seção eleitoral sem mesários.

Nas contas do deputado federal, pode ser que, eliminando esses municípios onde alega irregularidades, ele possa sair vitorioso já no primeiro turno. Zeca juntou fotos, vídeos e documentos para engrossar a denúncia que, por enquanto, está apenas na direção estadual.

No domingo, 6, votaram cerca de 16 mil filiados petistas no Paraná. Zeca ficou com quase 7,6 mil votos, contra 7,2 mil do adversário. É mais um estado onde o PT enfrenta problemas em seu processo eleitoral. Em Minas, a eleição foi adiada para o próximo domingo, 13, porque uma das candidatas, a deputada Dandara, entrou na Justiça para garantir sua candidatura. Conseguiu uma liminar, mas perdeu. A briga jurídica atrasou a eleição.