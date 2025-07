Agronegócio reage negativamente a tarifaço de Trump, mostra estudo

Uma parte do agronegócio reagiu negativamente ao tarifaço anunciado por Donald Trump na tarde desta quarta-feira, 10, segundo levantamento da agência especializada em marketing digital Ativaweb. O estudo analisou mais de 5,9 milhões de menções públicas nas redes sociais entre os dias 8 e 10 de julho.

A repercussão foi nacional, com maior destaque nos estados do Sudeste, Nordeste e Sul. Nessas regiões, fortemente ligadas à produção agropecuária, o conteúdo circulou com alta intensidade, sendo comuns expressões como “traição ao agro”, “falta de respeito com o Brasil” e “soberania”.

Segundo a análise, 58% das postagens expressaram sentimento negativo em relação a Trump, e uma parte significativa dos comentários veio de perfis ligados ao agronegócio, incluindo contas tradicionalmente alinhadas à direita.

O relatório mostra ainda que, apesar do apoio contínuo de sua base conservadora, há um movimento crescente de críticas entre aliados de Jair Bolsonaro, que acusam Trump de prejudicar diretamente o setor agroexportador brasileiro.