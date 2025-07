Muy patriota: Bolsonaro envolve Trump e prejudica empresas e economia brasileiras

Ao recorrer a Donald Trump para tentar se defender das acusações que enfrenta, Jair Bolsonaro está provocando impactos que vão muito além do campo político — e com consequências desastrosas para as empresas e a economia brasileiras.

A carta divulgada por Trump nesta quarta-feira, 9, na qual o presidente americano anuncia uma sobretaxa de 50% aos produtos brasileiros, fala numa suposta injustiça contra Bolsonaro. Mentira. Com todo o espaço de defesa garantido e acossado por provas contundentes, Bolsonaro caminha para ser condenado, num processo justo. O Supremo brasileiro fará o que a Justiça americana não conseguiu: prender um presidente golpista.

Ao justificar a elevação da tarifa sobre o Brasil, Trump disse ser “uma vergonha internacional” o julgamento do ex-presidente no Supremo.

Na carta, o republicano afirmou, sem provas, que a decisão de aumentar a taxa sobre o país também foi tomada “devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e à violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos”. Ora, os Estados Unidos, no governo Joe Biden, defenderam a postura do Tribunal Superior Eleitoral em 2022.

Enquanto Eduardo Bolsonaro vai à Disney e costura essa e outras empreitadas de Trump contra o Brasil, as empresas brasileiras pagarão a conta.

Bolsonaro busca escapar de punições no campo político e jurídico, mas está consolidando um golpe na economia brasileira. Suas movimentações internacionais, motivadas por interesse pessoal, já têm como consequência concreta a redução da competitividade de empresas nacionais no mercado americano.

Se Lula souber explorar, terá em mãos um contraste poderoso: Trump e Bolsonaro levantaram tramam contra o Brasil. Depois da tentativa de golpe político, Bolsonaro começa a impor ao país um golpe econômico — que custará empregos, crescimento e mercado ao Brasil.