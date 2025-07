Sem Dandara, deputada do grupo de Lula deve ganhar em Minas

Depois de um imbróglio judicial, o PT realiza sua eleição interna, em Minas, no domingo, 13. A deputada Dandara foi tirada do páreo por não ter acertado em tempo sua dívida com o partido. Agora, a eleição fica mais fácil para a candidata apoiada por boa parte da direção nacional, a deputada estadual Leninha. No domingo passado, o pleito petista ocorreu em todo o país e o nome apoiado por Lula, Edinho Silva, teve uma vitória acachapante sobre os outros candidatos, entre eles o deputado e ex-presidente do partido Rui Falcão.

Leninha integra o mesmo grupo de Lula, a Construindo um Novo Brasil (CNB). Ela é apoiada pela tesoureira do PT, a mineira Gleide Andrade. Do outro lado, Dandara reunia seu grupo, a Resistência Socialista, um movimento mineiro chamado Tribo, liderado pelo deputado Miguel Ângelo, e tinha o apoio do ex-líder do PT na Câmara Reginaldo Lopes, que rachou com a CNB.

A deputada estadual disputa com dois candidatos, o advogado independente Esdras e Juanito Vieira, do Diálogo e Ação Petista. Seu grupo apoiou Rui Falcão.