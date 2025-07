Tarcísio ecoa Trump, mas nem assim convence bolsonaristas desconfiados

Aliados de Jair Bolsonaro contrariados com andanças presidenciais Tarcísio de Freitas não se contentaram com a publicação do governador de São Paulo ecoando Donald Trump em defesa de Bolsonaro.

Na terça-feira, 7, Tarcísio republicou a postagem de Trump em que o presidente americano acusou uma suposta perseguição a Bolsonaro no Brasil. O governador ainda escreveu que o ex-presidente “deve ser julgado somente pelo povo brasileiro, durante as eleições”.

Embora o posicionamento de Tarcísio, uma indireta ao TSE e ao STF, tenha fugido ao tom que ele costuma empregar sobre a Corte, aliados do entorno de Bolsonaro não se satisfizeram. A avaliação é que Tarcísio dá sinais trocados, mas os mais eloquentes são no sentido de manter boas relações com o STF.

Diz um interlocutor do clã Bolsonaro:

“Ele [Tarcísio] foi pra Paulista e poupou o STF, depois apareceu em Lisboa com Gilmar, falando como candidato. Não é com uma tuitada que vai mudar”.

Como mostrou a coluna, próceres do Centrão entusiastas da candidatura presidencial de Tarcísio acham ótimo que ele mantenha relações amistosas com o Supremo.