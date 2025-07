O recado que Malafaia tem dado a Bolsonaro sobre a eleição no RJ

Silas Malafaia vem aconselhando Jair Bolsonaro a não bater o martelo sobre apoiar Rodrigo Bacellar para o governo do Rio de Janeiro. Presidente da Alerj, Bacellar é o nome do governador Cláudio Castro, do PL, para 2026.

Malafaia disse a Bolsonaro que Bacellar não é confiável e que o apoio poderia manchar o nome do ex-presidente e do PL.

O pastor irá apoiar o nome de Washington Reis, ex-prefeito de Duque de Caxias, para o Palácio Guanabara. Caso Reis não seja candidato, Malafaia afirma a aliados que não apoiará ninguém para o governo fluminense.

Filiado ao MDB e cacique político na Baixada Fluminense, Reis também tem o apoio de deputados da bancada federal do PL.

Como contou a coluna, o partido de Jair Bolsonaro está rachado no Rio de Janeiro. A bancada estadual apoiará Rodrigo Bacellar, e a federal vem apoiando o nome de Reis.