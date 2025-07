A confusão do PT de Minas azedou a eleição do partido

O PT convocou para esta terça-feira, 8, uma reunião extraordinária de seu diretório nacional para discutir a crise no partido de Minas Gerais. Depois de ter esgotado todas os recursos nas instâncias partidárias, a deputada federal Dandara obteve uma liminar garantido sua candidatura a presidente no estado.

Com isso, o partido teve de suspender a eleição em Minas, que representa mais de 10% do total de filiados aptos a votar no país. O PT conseguiu outra liminar, desta vez suspendendo a de Dandara, concedida pela Justiça do Distrito Federal, e deve fazer a eleição no próximo domingo, 13.

Dandara teve sua candidatura indeferida pelo PT porque não acertou débitos com o partido no prazo limite estipulado pela legenda. A deputada alegou que houve uma falha bancária e, daí, o atraso. Na decisão pró-PT, o desembargador Roberval Casemiro Belinati destacou que não há comprovação de falha interna do Banco do Brasil que justifique o não pagamento do boleto no valor de R$ 124.963,20, o que comprometeu o cumprimento das obrigações financeiras da candidata.

A deputada acertou o pagamento, mas no dia 4 de junho. Com a decisão, as deliberações internas do PT que indeferiram o registro da candidatura da deputada mineira voltam a ter validade. O desembargador também determinou a suspensão imediata dos efeitos da liminar concedida anteriormente e a regular continuidade do processo eleitoral interno do partido.