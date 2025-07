A anistia e os dois pés atrás da oposição com Hugo Motta

Apesar de estar vivendo uma lua de mel com Hugo Motta, a oposição não confia que ele irá cumprir o acordo e pautar a anistia antes do recesso parlamentar, que será no dia 17.

Nas últimas semanas, Motta comprou uma briga com o governo Lula com a derrubada do aumento do IOF, o que agradou e melhorou a relação com a oposição, que vinha estremecida desde abril.

Deputados bolsonaristas, no entanto, não consideram que Motta esteja com a oposição, mas sim que faz o jogo do Centrão e, principalmente, dele mesmo.

A oposição tem a palavra de Motta de que o projeto será discutido antes do recesso, mas não descarta que o acordo possa ser rompido mais uma vez. Na análise de um deputado do PL, pautar a anistia seria “dobrar a aposta” na crise com o Planalto.