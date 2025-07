Drops da semana: reação de Trump ao Brics, IOF no Supremo e PL de jogos no Senado

Os chefes de Estado das nações que compõem o Brics terminam nesta segunda-feira, 7, a reunião de cúpula no Rio de Janeiro sob ameaça de retaliação dos Estados Unidos. No domingo, o presidente Donald Trump disse que os países que se alinharem ao bloco de emergentes serão penalizados com 10% de impostos extras. A reação do líder americano representa mais complicador nas negociações tarifárias entre a Casa Branca e o governo Lula.

Acaba na quarta-feira, 9, o prazo dado por Trump para negociações de acordos comerciais com os Estados Unidos. O Brasil ainda não concluiu as tratativas com os interlocutores americanos e, se não houver entendimento, deve ser penalizado com tarifas nas exportações para o país da América do Norte.

Trump não explicitou os pontos discutidos pelo Brics que motivam a retaliação. Em outras oportunidades, os Estados Unidos se opuseram, por exemplo, à proposta de usar moedas que não sejam o dólar em transações internacionais. A declaração divulgada no domingo pelos líderes do bloco incluem apoio ao Irã na guerra com Israel, a defesa dos palestinos em Gaza e regulação das big techs, assuntos que desagradam à Casa Branca.

Governo e Congresso têm até sexta, 11, para entregar explicações sobre IOF

Encerra na sexta-feira, 11, o prazo dado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, para o Planalto e o Congresso entregarem as explicações para as decisões tomadas sobre o IOF. Os argumentos serão considerados na audiência pública que será realizada com as duas partes no dia 15 de julho.

A apreciação do caso pelo Supremo acontece sob intensa campanha realizada nas redes sociais por apoiadores do governo em defesa da taxação dos super-ricos para cobrir a isenção de quem tem rendimentos até R$ 5 mil. Com uso de inteligência artificial, as peças veiculadas exploram as diferenças entre ricos e pobres, caracterizam o Congresso como “inimigo do povo” e apontam o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) como principal responsável por decisões do Legislativo que contrariam a maioria da população.

Relator das ações relativas ao IOF, Moraes vai analisar se o governo poderia aumentar o IOF para aumentar a arrecadação. A cúpula do Congresso entende que não.

Senado tem na pauta projeto que libera os jogos de azar

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) incluiu na pauta desta terça-feira o projeto de lei que autoriza o funcionamento no Brasil de cassinos e bingos, legaliza o jogo do bico e apostas em corridas de cavalo. A proposta desde a década de 1990 e encontra forte resistência no Congresso. As críticas apontam o risco de uso desses meios para crimes como lavagem de dinheiro e fortalecimento de organizações criminosas.

Resultado da eleição interna do PT vai depender da Justiça

O PED (Processo de Eleição Direta) do PT somente será finalizado depois que a Justiça decidir sobre a candidatura da deputada Dandara Tonantzin à presidência do diretório estadual de Minas Gerais. A parlamentar foi excluída do pleito pelo partido em decorrência de débitos com a legenda, recorreu à Justiça, que determinou sua inclusão na cédula.

A direção petista diz que não teve teve tempo hábil para incluir a deputada na disputa. Sem contabilizar os votos de Minas Gerais, fica adiado também o anúncio da eleição nacional.