Mais uma a usá-lo para aparecer, diz filha de Jorge Amado sobre vereadora de SC

A escritora Paloma Amado, filha de Jorge Amado, respondeu à vereadora bolsonarista de Santa Catarina que quer proibir o livro “Capitães da Areia” nas escolas. “Esta vereadora não é ninguém, não tem poder para queimar nada, mas quer ter poder para mandar e desmandar. É mais uma pessoa que usa o nome de Jorge Amado para aparecer. Não caio nesse golpe. Não caiam vocês também.”

A vereadora Jéssica Lemonie, do PL de Itapoá, quer tirar o livro de Jorge Amado da rede pública porque, em sua opinião, ele “romantiza o estupro”. Ela disse ainda, na Câmara da cidade, que Amado é um “instrumento comunista”. A Academia Brasileira de Letras repudiou a tentativa de censura da vereadora. A cidade, com pouco mais de 30 mil moradores, fica no litoral norte de Santa Catarina. Jéssica foi eleita com 388 votos.

“O ‘Capitães da Areia’ é um livro perseguido desde sua primeira edição, em 1936, quando queimaram todos os exemplares em praça pública, com decreto assinado. Não adiantou nada, nesses 90 anos desde que foi escrito, tem sido o livro mais lido de papai com muitos milhões de exemplares vendidos. Venderá muitos milhões de exemplares mais, pois retrata uma realidade que infelizmente sobrevive aos tempos, exigindo mais respeito à infância, à educação e à liberdade. É o livro preferido de milhões de leitores pelo mundo inteiro”, escreveu Paloma em sua coluna, neste domingo, 6.