O recado que Eduardo Bolsonaro vem recebendo de aliados

Eduardo Bolsonaro recebeu o recado de que, se as sanções contra Alexandre de Moraes pelo governo Trump não vingarem, seu nome enfraquece, e muito, como uma opção de candidato à Presidência.

O deputado foi criticado por lideranças do PL quando decidiu se licenciar do mandato para ficar nos Estados Unidos. Depois, com a possibilidade de sanções contra Moraes, a estadia no exterior pareceu uma boa ideia.

Agora, com a demora de algo concreto acontecer, deputados do PL já começam a achar que Eduardo pode sair enfraquecido politicamente e que está perdendo espaço na política brasileira por estar fora do país.

Eduardo quer ser candidato à Presidência da República pelo PL se seu pai não conseguir reverter a inelegibilidade. A análise no PL é que o zero três pode estar perdendo tempo e protagonismo na discussão política brasileira pré-2026.