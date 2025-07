Ex-prefeito acusa prefeito de Fortaleza de reinaugurar obra concluída

Ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto, do PDT, apresentou nesta quinta-feira, 3, uma denúncia contra o atual prefeito, o petista Evandro Leitão, no Tribunal de Contas do Estado (TCE-CE). Sarto acusa Leitão de fechar um equipamento de saúde da cidade, inaugurado pelo ex-prefeito no final do mandato, para reabri-lo como se fosse uma obra sua.

Na denúncia, à qual a coluna teve acesso, Sarto afirma que o Núcleo de Atenção à Criança e Adolescente com Transtorno do Espectro Autista (Nutea) foi inaugurado em sua gestão, em agosto passado. “Contudo, há aproximadamente dois meses, os atendimentos foram paralisados e o Nutea foi fechado, com informações públicas de que o denunciado estaria construindo, no mesmo local, um outro equipamento, que, de forma inverossímil (tendo em vista o curto espaço de tempo), estaria com 92% das obras concluídas”, diz o documento.

Sarto afirma que a prefeitura agiu de forma irresponsável ao suspender o atendimento do núcleo e afirma que “não há notícias nem sobre quem estaria realizando essa alegada obra e seu valor de custo, pois não há placa informativa no local”.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito, com um capacete de obra, aparece visitando o local e afirmando que o trabalho está quase concluído. As imagens mostram salas com piso colocado, paredes pintadas e até ar-condicionado instalado.

A prefeitura negou que se trate de uma reinauguração de obra concluída pelo governo anterior. Em nota, informou que o local, que será chamado de Centro de Diagnóstico Espaço Girassol, atenderá crianças e adolescentes neurodivergentes. “Expandido tanto em tamanho (750m² de área total), como em serviços e número de profissionais (46 ao todo), terá mais de seis vezes a capacidade de atendimento alegada pelo ex-prefeito da unidade anterior, com 3.300 atendimentos por mês”.

A nota prossegue, com crítica ao ex-prefeito: “Sobre o equipamento que funcionava no local, cabe ressaltar o péssimo estado em que a gestão recebeu a unidade. Foi entregue às pressas em agosto, já durante o período eleitoral, com fiação elétrica descoberta, ferros aparentes que levaram a acidentes das crianças, segundo depoimentos dos profissionais; além de profissionais atendendo abaixo da capacidade operacional – menos de 100 atendimentos dos 500 propagados, segundo os relatos da plataforma que controla os atendimentos”.

E a temperatura sobe, com críticas ao ex-prefeito que, segundo Evandro Leitão, deixou um rombo de R$ 4,6 bilhões nas contas públicas e reduziu a Capacidade de Pagamento (Capag) de B para C. Em sua rede social, Sarto diz que a acusação é fake news.

A briga entre os dois políticos é bastante ruidosa. Quando perdeu a eleição no ano passado, Sarto e seu partido se declararam neutros na disputa de segundo turno, em que Evandro Leitão venceu, com aperto, o bolsonarista André Fernandes, do PL.