Depois da rampa do Planalto, a Assembleia Legislativa

Conhecido nacionalmente ao subir a rampa do Planalto na posse de Lula, o influenciador digital Ivan Baron, de 27 anos, quer mergulhar na política do Rio Grande do Norte. Com paralisia cerebral, ele é um ativista anticapacitismo que reúne mais de 500 mil seguidores no Instagram e 675 mil no TikTok.

Agora, Baron espera uma conversa com João Campos, presidente nacional do PSB, para ingressar no partido e disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. “Minha meta é ser eleito o primeiro deputado com deficiência do Rio Grande do Norte”, disse ele à coluna.

A ida para o PSB está praticamente acertada com a presidente estadual do partido, Larissa Rosado. A conversa com João Campos é para garantir que sua campanha ganhe musculatura para a eleição do ano que vem.

Enquanto isso, o influenciador segue no ativismo pelas pessoas com deficiência. Faz consultorias e lançou o e-book o e-book “Guia Anticapacitista”. Na Globo, apresentou o especial “Falas de Acesso” e recebeu, no passado, o prêmio IBest Diversidade e Inclusão. No dia 18, em Brasília, vai falar sobre a importância do Benefício de Prestação Continuada (BPC) em uma audiência do Conselho Nacional de Assistência Social, em Brasília.