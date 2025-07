PL quer negociar relatoria ou presidência da CPI do Crime Organizado

O PL de Jair Bolsonaro irá negociar a relatoria ou presidência da CPI do Crime Organizado. A Comissão foi instalada no Senado no último dia 17.

Os dois nomes indicados pelo PL para participar da CPI são dos senadores Flávio Bolsonaro e Magno Malta.

O PL também quer a relatoria da CPMI do INSS, que é a prioridade. A possibilidade era remota, mas, após os atritos entre o Congresso e o governo Lula, Hugo Motta passou a sinalizar que o PL pode, sim, ganhar a relatoria da comissão.

Se o PL conseguir a relatoria da CPMI do INSS, não deverá brigar pela da CPI do Crime Organizado. O senador Alessandro Vieira, do MDB do Sergipe, autor da proposta da Comissão, pretende pleitear a relatoria.

O PT não tem a pretensão de disputar nenhum cargo na CPI do Crime Organizado. O partido ainda não indicou nenhum nome para a comissão.

Petistas afirmaram à coluna que o foco principal está na CPMI do INSS, que pode e será usada para prejudicar o governo Lula.