Como a judicialização do IOF foi vista entre petistas

Apesar de a bancada do PT ter divulgado uma nota em apoio à judicialização da derrubada do aumento do IOF, alguns petistas consideraram grave Lula ter decidido acionar o STF, nesta terça-feira, 1º, antes de sentar para conversar com Hugo Motta e Alcolumbre.

Desde a última semana, deputados e senadores do PT vinham defendendo que Lula entrasse em cena para melhorar a relação com o Congresso. O presidente, no entanto, deixou o feito com emissários, como a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e os líderes do partido no Congresso, José Guimarães e Jaques Wagner.

Petistas consideram que a entrada do STF para derrubar um Projeto de Decreto Legislativo (PDL) irá piorar a relação do legislativo com o judiciário e irá acirrar ainda mais os ânimos entre o Congresso e o governo Lula. A análise é que Lula deveria ter resolvido “na política”, disse um senador do PT à coluna.

A medida de judicialização da derrubada do aumento do IOF foi duramente criticada pelo Centrão e pela direita no Congresso.

Em nota, a bancada do PT da Câmara dos Deputados disse que manifestava “apoio incondicional” à decisão do governo de judicializar a questão e que “é preciso reverter a perversa situação atual, em que trabalhadores e classe média pagam sua parte, mas os ricaços sonegam ou pagam pouquíssimo imposto”.

O discurso de justiça tributária baseará toda a defesa do governo em torno da judicialização da derrubada do aumento do IOF e, consequentemente, servirá como mote político de agora em diante.