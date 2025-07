Caiado diz que será candidato ao Planalto mesmo que Bolsonaro apoie Tarcísio

Ronaldo Caiado reafirmou nesta quarta-feira, 2, que só não disputará a Presidência em 2026 na remota hipótese de Jair Bolsonaro, inelegível, concorrer ao Palácio do Planalto. Em fala no 13º Fórum de Lisboa, o governador de Goiás disse que será candidato mesmo se Bolsonaro apoiar outro nome da direita, como Tarcísio de Freitas.

Para Caiado, sem Bolsonaro na urna, todos os nomes da direita partiriam do mesmo patamar. “Se o presidente Bolsonaro for candidato, existe um ponto de convergência. Mas, se ele não for e apoiar outro nome, como o Tarcísio, haverá um ponto de divergência, porque eu também estarei no processo”, afirmou.

O governador explicou que abriria mão de concorrer por Bolsonaro porque o ex-presidente é um nome nacional e teria protagonismo natural. Em um cenário com outras candidaturas à direita, Caiado avaliou que um primeiro turno seria “momento do debate, não da convergência”. “Isso vem no segundo turno”.

Questionado sobre o cenário político atual, o goiano criticou a postura de Lula e o acusou de promover uma narrativa de conflito institucional. “Essa coisa do ‘nós contra eles’, de tratar o Congresso como inimigo do povo, é algo que preocupa. O que falta ao presidente é sentar para trabalhar, reunir, conversar, dialogar”, disse.