PT tem mais de 2,9 milhões de filiados aptos a votar no domingo

O presidente do PT, o senador Humberto Costa, passou a tarde desta terça-feira, 1, em reunião no diretório nacional do partido fazendo os acertos finais para a eleição interna, que ocorre no domingo, 6. Segundo o balanço ds dirigentes, cerca de 2,9 milhões de filiados estão aptos a votar numa eleição que opôs o ex-presidente da legenda, Rui Falcão, e o escolhido de Lula, o ex-ministro Edinho Silva. Outros dois candidatos participam do pleito.

A eleição vai escolher não só o presidente que ocupará o cargo de Humberto Costa, mas também os diretórios estaduais e municipais. Em Minas Gerais, a deputada Dandara teve sua candidatura impugnada por ter perdido o prazo de acertar os débitos com o partido. Apoiada pelo deputado Reginaldo Lopes, ela disputaria a presidência no estado, recorreu a todas as instâncias, mas nesta segunda a direção do PT negou a candidatura, por 58 votos a 32.

O processo eleitoral do PT vai utlizar cédulas de papel e a apuração deve ocorrer no início da próxima semana. Falcão é o candidato mais competitivo contra Edinho Silva, mas lideranças nacionais apostam no escolhido de Lula.