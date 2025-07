Pesquisa Genial/Quaest mostra indisposição de deputados com o governo

Um levantamento da Genial/Quaest com deputados federais confirma o desarranjo entre Lula e o Parlamento. A maioria dos entrevistados avalia negativamente a relação do governo com o Congresso e considera pouco provável a aprovação da agenda presidencial no Legislativo. O estudo foi entre parlamentares de todas as regiões do país e diferentes posicionamentos ideológicos, abrangendo uma amostra de 203 deputados, o equivalente a 40% da Câmara.

Para 51% dos entrevistados, a relação do governo com a Câmara é negativa. Apenas 18% consideram positiva e 30%, regular.

A percepção majoritária é de distanciamento entre o Planalto e o Parlamento. Para 62% dos entrevistados, o governo dá menos atenção aos deputados do que deveria. Apenas 29% consideram que o governo presta a devida atenção ao Congresso e 7% acham que há mais atenção do que o necessário.

Questionados sobre as chances de Lula conseguir aprovar sua agenda no Congresso, 55% dos deputados afirmaram que elas são baixas ou muito baixas. Apenas 13% acreditam que as chances são altas, enquanto 28% veem probabilidade média. A baixa efetividade da articulação política também se reflete na avaliação da reforma ministerial: para 58% dos deputados, Lula não fez uma reforma ministerial efetiva capaz de ampliar a governabilidade.

A avaliação positiva do governo caiu de 35% em agosto de 2023 para 27%, já a negativa cresceu de 33% para 46%. Os deputados demonstraram ainda mau humor com a agenda econômica. Para 62% dos deputados, o país segue na direção errada. A aprovação é de 30%. O perfil ideológico mostra que a maioria dos deputados é de direita (45%), seguida pelos de centro (25%). Os que se dizem de esquerda correspondem a 21% dos parlamentares. O levantamento foi feito entre 7 de maio e 30 de junho.

Empate com Gleisi e crítica ao STF

A escolha de Gleisi Hoffmann para a articulação política deu empate na pesquisa. Enquanto 44% consideram um erro do governo Lula, 40% veem como um acerto. A margem de erro é de 4,5 pontos percentuais.

O levantamento da Genial/Quaest traz dados sobre o STF. Para 68% dos parlamentares, o STF invade frequentemente as competências do Congresso. Além disso, 41% acreditam que o Congresso poderá aprovar o impeachment de ministros da Corte nos próximos anos.

Sobre o cenário eleitoral de 2026, 42% dos deputados afirmaram que um candidato da oposição é favorito para vencer o pleito. Lula aparece como favorito para 30%, e 18% apontam outro nome do governo. No campo oposicionista, o ex-presidente Jair Bolsonaro lidera como principal nome, citado espontaneamente por 58% dos entrevistados, apesar de estar inelegível no momento.

Sobre o futuro político de Bolsonaro, 48% dos deputados defendem que ele deve manter a candidatura mesmo inelegível, enquanto 43% acham que o ex-presidente deveria abrir mão da disputa e apoiar outro candidato.