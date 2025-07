Lula afaga ministro pressionado pelo MST

Sempre na mira das críticas do MST, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, recebeu ontem afagos do presidente Lula, que o parabenizou publicamente pelo lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar. Em seu discurso, o presidente citou o ministro algumas vezes e falou até do Powerpoint que ele apresentou no evento.

Paulo Teixeira tem recebido constantemente “fogo amigo” de alas do MST descontentes com a reforma agrária. Na bolsa de apostas, o ministro aparece sempre em risco de perder o cargo. Mas não é o que tem acontecido. Nos últimos meses, Lula fez algumas viagens pelo país para lançar projetos com o ministro. O presidente tem usado os programas do Ministério do Desenvolvimento Agrário para gerar uma agenda positiva.

Nesta segunda-feira, 30, apresentou o Plano Safra, com R$ 89 bilhões para a agricultura familiar. Desse montante, R$ 78,2 bilhões são para o Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), um recorde em recursos para esse programa.

Ao comentar a apresentação do ministro, Lula fez um reparo. A taxa de juros do Pronaf fica em 3%, caindo para 2% ao ano em caso de cultivo orgânico ou agroecológico. O presidente disse que o governo precisa começar a explicar que esses são “juros negativos”, ou seja, abaixo da inflação.