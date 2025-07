Márcio França quer disputar governo de São Paulo mesmo com Tarcísio no páreo

O ministro Márcio França, do PSB, decidiu que será candidato ao governo de São Paulo mesmo que o atual governador, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, decida concorrer à reeleição. Tarcísio tem dito a colaboradores e aliados que está inclinado a disputar o governo paulista, ainda que apareça em boa posição nas pesquisas de intenção de voto para a Presidência da República.

França já recebeu o sinal verde do PSB e diz contar com o apoio de uma parcela do PT. Mas ainda não tratou do tema com o Lula. A avaliação é que, se Tarcísio confirmar a campanha à reeleição, os lulistas terão de se desdobrar para fazer o enfrentamento com o governador, que tem boa avaliação no estado, e não comprometer o desempenho do presidente em São Paulo.

Enquanto a campanha não vem, Márcio França usa suas redes sociais para fustigar o adversário. O uso da bandeira de Israel pelo governador durante a Marcha para Jesus, em São Paulo, foi um dos alvos de França. Tarcísio fez um discurso em que defendeu a vitória de Israel. Para o ministro de Lula, a fala do governante humilhou a comunidade árabe paulista.