Petistas querem que Lula entre no circuito para melhorar relação com Congresso

Deputados do PT vêm defendendo que Lula deve entrar em campo, pessoalmente, para melhorar a relação com o Congresso Nacional. Nesta quarta-feira, 25, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, contrariou o governo e resolveu pautar o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que susta o texto do governo federal de reajuste das alíquotas do IOF.

O acordo feito com o governo Lula era de que a matéria fosse analisada no plenário da Câmara apenas após o recesso parlamentar. No entanto, Motta anunciou no X, na noite de terça-feira, 24, que o texto seria votado no dia seguinte.

Jogando junto com Motta, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que, se a Câmara dos Deputados aprovar o PDL contra o reajuste do IOF, a matéria será votada no plenário do Senado no mesmo dia.

Petistas consideram que a atuação de Gleisi Hoffmann, ministra da Secretaria de Relações Institucionais, e do líder do governo, José Guimarães, não foi respeitada. A avaliação de deputados governistas é que, após essa quebra de acordo, apenas a figura de Lula irá apaziguar a relação com o Congresso.