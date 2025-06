Instituto do PL pagou R$ 250 mil em patrocínio a evento de Eduardo Bolsonaro em SC

O Instituto Álvaro Valle, do PL, pagou R$ 250 mil para patrocinar o Cpac Brasil 2024, fórum conservador organizado por Eduardo Bolsonaro entre 6 e 7 de julho do ano passado, em Balneário Camboriú (SC).

O dinheiro da fundação vinculada ao PL caiu em 1º de julho de 2024 na conta do Instituto Conservador Liberal (ICL), presidido por Eduardo e responsável pelo evento. Naquele ano, segundo informações à Justiça Eleitoral, o PL repassou ao todo R$ 49,6 milhões do fundo partidário ao Instituto Álvaro Valle.

Além do próprio Eduardo Bolsonaro, o Cpac 2024 teve como protagonistas Jair Bolsonaro e o presidente da Argentina, Javier Milei (na foto abaixo). Também participaram bolsonaristas como os governadores Tarcísio de Freitas, de São Paulo, e Jorginho Mello, de Santa Catarina; o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite; os deputados Nikolas Ferreira, Ricardo Salles, Gustavo Gayer e Caroline de Toni; e o senador Magno Malta.

No contrato de patrocínio com o ICL, o instituto do PL foi representado por Valdemar Costa Neto — que discursou no Cpac. O documento aponta “clara correspondência entre a temática do evento e as diretrizes política-doutrinárias defendidas pelo Partido Liberal, instituidor e mantenedor do Instituto Álvaro Valle”. O contrato também cita o interesse do instituto em “expandir e dar visibilidade ao seu nome e marca” por meio do patrocínio ao Cpac.

Entre as obrigações do instituto de Eduardo Bolsonaro no acordo, o contrato previu a exibição de um vídeo institucional ou a marca do instituto do PL no telão do evento; a exposição da marca “com notável destaque em comparação aos demais patrocinadores”; agradecimentos nos intervalos das palestras, nas redes sociais e no site do fórum; um espaço de dez minutos para que um representante do PL ou do PL Jovem fizesse uma exposição sobre o partido; três estandes; e 200 inscrições para filiados do PL Nacional e do PL em Santa Catarina.

O contrato também estipulava que o Instituto Álvaro Valle não teria ingerência sobre a produção e a organização do Cpac Brasil nem sobre o conteúdo das palestras.

Ao anunciar a fala de Valdemar no evento, o diretor do ICL, o advogado Sérgio Sant’Anna, disse que aquele era o segundo Cpac consecutivo a ser “apoiado” pelo PL. “Sem a ajuda e o apoio do PL, esse evento não aconteceria. E isso tudo se dá graças à vontade do presidente Valdemar”, agradeceu Sant’Anna.

Cpac é a sigla em inglês para Conservative Political Action Conference. Lançado em 1974 nos Estados Unidos, o evento teve sua primeira edição no Brasil em 2019, em São Paulo. Antes do fórum em Balneário Camboriú em 2024, com Bolsonaro, Milei e companhia, o Cpac teve edições em 2021, em Brasília; em 2022, em Campinas (SP); e em 2023, em Belo Horizonte. A edição de 2025 será em Manaus, como um contraponto à COP30 em Belém.