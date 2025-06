Lula e Sidônio querem novo projeto social para 2026

Lula e Sidônio Palmeira vêm tendo diversas conversas com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, para a criação de um novo projeto social que seja a marca do Lula 3.

O objetivo é fortalecer Lula eleitoralmente para 2026. A avaliação do governo é que os projetos sociais já existentes, como Minha Casa Minha Vida e Bolsa Família, não terão um impacto eleitoral tão grande por serem políticas públicas antigas.

O mais novo projeto social será o oferecimento de crédito para motoboys comprarem motos para trabalharem. A medida integra um novo pacote social que deve contemplar também financiamento para reformas habitacionais e a distribuição gratuita de botijões de gás a famílias de baixa renda.

A aposta do governo, no entanto, não está nesses projetos. Lula e Sidônio querem algo maior. O impasse, claro, é o orçamento e a dificuldade de aprovação de um projeto social pelo Congresso.