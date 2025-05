Depois de Alexandre de Moraes, eis o alvo preferido de Eduardo Bolsonaro

Alexandre de Moraes, como se sabe, ocupa o primeiro, segundo e terceiro lugar dentre os temas preferidos de Eduardo Bolsonaro, o filho do ex-presidente que trabalha para ser o escolhido pelo pai para ser candidato ao Palácio do Planalto. Mas, depois de Xandão, é inusitado o nome contra quem Eduardo também direciona seu canhão: Tarcísio de Freitas.

Eduardo considera que Tarcísio não se posiciona suficientemente contra o Supremo Tribunal Federal e tergiversa na defesa de Jair Bolsonaro.

O deputado licenciado foi quem mais se irritou na família Bolsonaro com a performance do governador paulista na semana passada em Nova York — onde ele adotou tom presidenciável, para delírio da plateia formada basicamente por integrantes da Faria Lima.

O estilo da artilharia contra Tarcísio difere, porém, da armada contra Xandão.

Eduardo não fala mal do governador em público, postura prudente porque no ano que vem deverá estar ao lado do governador no palanque, seja qual for a configuração.

O cenário mais desejado pelo Eduardo Bolsonaro é ele disputar a Presidência e Tarcísio o governo de São Paulo. Mas há outros, para alguns mais plausíveis.

No que está posto hoje, Tarcísio tentaria a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes e Eduardo o Senado. Noutro cenário, Tarcísio pode estar disputando o Planalto e Eduardo… bom, a Eduardo restará o posto que as circunstâncias deixarem para ele…