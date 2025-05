Os laços políticos de um cotado à presidência da CBF

Cotado como um dos candidatos a substituir Ednaldo Rodrigues na presidência da CBF, o médico Samir Xaud (à direita na imagem acima), presidente eleito da Federação Roraimense de Futebol, tem relações políticas em seu estado com um velho conhecido do poder em Brasília: o ex-senador Romero Jucá, do MDB.

Filiado ao MDB desde março de 2022, Xaud foi candidato a deputado federal naquele ano em Roraima. O diretório emedebista no estado é presidido por Jucá. Antes da campanha, em maio de 2022, o médico-cartola foi o protagonista de uma reunião ao lado do ex-senador, na qual eles falaram sobre política e juventude. O encontro foi registrado no site de Jucá.

Naquele ano, o MDB roraimense investiu R$ 363 mil na campanha de Xaud, que recebeu 4,8 mil votos e alcançou somente uma suplência de deputado federal. O valor destinado pelo partido correspondeu a 93% dos R$ 388 mil arrecadados pela campanha dele.

O pai de Samir, Zeca Xaud, há nada menos que quarenta anos à frente da federação de futebol no estado, também tem boas relações com Romero Jucá. Em um discurso na CPI do Futebol, em outubro de 2015, o então senador não economizou elogios ao Xaud pai. Disse Jucá, hoje dono de um escritório de consultoria e lobby em Brasília:

“Aqui eu quero louvar o meu amigo, meu irmão, meu eleitor, meu correligionário, o Zeca Xaud, que é um guerreiro, é um lutador. O Zeca fica lá brigando com todo mundo para fazer futebol. Não tem apoio do estado, não tem nada, é uma dificuldade muito grande”.

Com a destituição de Ednaldo Rodrigues da CBF pela Justiça do Rio de Janeiro, o nome de Samir Xaud passou a ser articulado sobretudo por presidentes de federações estaduais. O interventor da CBF, Fernando Sarney, convocou a eleição para o próximo dia 25 de maio.