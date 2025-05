Encontros e tom presidenciável de Tarcísio em NY desagradaram Bolsonaro

Os encontros de Tarcísio com empresários em Nova York e suas falas em tom presidenciável irritaram Jair Bolsonaro.

Tarcísio foi a Nova York participar da Brazilian Week, encontro de políticos e empresários. O governador de São Paulo foi o principal orador de um evento promovido pelo Citibank no Museu de Arte Moderna e falou sobre a política fiscal brasileira.

A destreza e articulação na fala de Tarcísio pareceram, para Bolsonaro e integrantes do PL, uma exibição para a corrida presidencial. “Parecia que ele queria se mostrar presidenciável para pessoas importantes no PIB brasileiro”, disse um integrante do partido de Bolsonaro à coluna.

Aliados de Bolsonaro consideram que o ex-presidente não irá apoiar Tarcísio para a Presidência em 2026, caso ainda esteja inelegível. Deputados e lideranças do PL afirmam que é mais provável que Bolsonaro escolha um dos filhos para ser candidato do que apoiar Tarcísio.