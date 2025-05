Pergunta a Xi Jinping faz Janja perder seguidores

Com a intervenção em um jantar de chefes de Estado, Janja vem sentindo nas redes o peso de ter perguntado sobre o algoritmo do TikTok ao presidente da China, Xi Jinping. Em apenas dois dias, a primeira-dama perdeu 23.531 seguidores, ficando com uma base de 2,37 milhões de pessoas que a acompanham diariamente nas redes sociais.

Segundo a agência de marketing digital Ativaweb, a queda representa quase 1% de sua base total e é o dobro da taxa de retração mensal que vinha sendo registrada anteriormente, de -0,63%.

Lula e Xi Jinping, com as respectivas esposas, participaram de um jantar em Pequim, com a presença de ministros e parlamentares do governo brasileiro. Na ocasião, Janja teria quebrado o protocolo para participar de uma conversa entre os dois presidentes sobre a regulação de plataformas. Ela teria criticado o algoritmo do gigante chinês TikTok, que seria mais favorável às questões da direita e deixaria as mulheres mais vulneráveis a ataques misóginos.

O petista não escondeu o desgosto com o vazamento da conversa, que seria de caráter privado, tendo cobrado seus ministros sobre quem teria feito as inconfidências à imprensa brasileira.

A repercussão foi imediata e deu espaço aos críticos da primeira-dama de acusá-la de quebra de protocolo e excesso de protagonismo. Segundo a Ativaweb, o resultado foi uma avalanche de comentários irônicos, memes e campanhas de unfollow, o que não foi barrado pela defesa que Lula fez.

De acordo com a análise da Ativaweb, a perda de seguidores foi acompanhada por uma estagnação no engajamento e ausência de posts com desempenho significativo no período. Segundo o CEO da agência, Alek Maracajá, “o caso reforça uma verdade do mundo hiperconectado: qualquer ruído entre o papel institucional e a exposição pública pode custar caro. Quando a imagem pública não está ancorada em clareza de função e narrativa coerente, o ambiente digital pune com rapidez. O número de seguidores deixa de ser apenas uma métrica de vaidade, ele se torna um termômetro da aceitação e da confiança”.